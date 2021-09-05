İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek yüz yüze eğitim için gerekli tedbirlerini aldıklarını belirtti.

- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek yüz yüze eğitim için gerekli tedbirlerini aldıklarını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın başlayacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Yüz yüze eğitim için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Vali Yerlikaya, aşı yaptırmayanlara uyarılarda bulunarak, en kısa sürede yaptırmalarını rica etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "Sevgili İstanbullular, Kıymetli Öğretmenlerim, gözlerimizin aydınlığı sevgili çocuklar hepimiz bu sesi öyle çok özledik ki, işte 6 Eylül günü hasretle beklediğimiz bu ders zili inşallah büyük bir coşkuyla yeniden çalacak. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı hayırlısıyla başlayacak. Eğitim dünyamızın kalbinin attığı İstanbul'umuzda 2 milyon 696 bin 692 öğrencimizi ve 154 bin 407 öğretmenimiz yeniden ders başı yapacak. Tam 6 bin 748 okulumuz adeta bir çiçek bahçesi gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle dolacak. Tıp ki şimdi içinde bulunduğu öğrencilerini kucaklamayı bekleyen Üsküdar Lütfi Erçil Ortaokulumuzda olacağı gibi" dedi.

"Salgına karşı en büyük gücümüz aşı"

Aşının önemine değinen Vali Yerlikaya, "Sadece 2021 yılı içinde İstanbul'umuza 36 yeni okul kazandırıldı. 68 okulumuz güçlendirildi, 19 okulumuzun protokolü hayırseverlerimizle imzalandı, 99 okulumuzun inşaatı da devam ediyor. Bizler yüz yüze eğitime ara vermemek için tedbirlerimizi aldık. Ancak benim de bir vali olarak değil, bir veli bir baba olarak sizlerden çok önemli bir ricam var. Anne babalarımız, öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz, hizmetlilerimiz, kantincilerimiz, güvenlik görevlilerimiz altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, salgına karşı en büyük gücümüz aşı. Onun için eğer hala bugüne kadar aşılarını yaptırmayanlar varsa artık yaptıralım. 1. Doz aşısını yaptıran kardeşlerim aşılarımızı lütfen tamamlayalım. Bir önemli noktada daha maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla ödün vermeyelim" diye konuştu.

"Kovid-19 geleceğimizi bizden alamayacak"

Korona virüsün eğitimi sekteye uğratmasına izin vermeyeceklerini belirten Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular eğitim sadece bu günümüz değil, yarınlarımızı da aydınlatan çok güçlü bir meşale ve korona virüs salgınının bu meşaleyi söndürmesine ve eğitim hayatımızı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz. Kovid-19 geleceğimizi bizden alamayacak. Bu vesileyle öğretmenlerimize, ailelerimize ve sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim yılı diliyorum" şeklinde konuştu. Vali Yerlikaya, konuşmasının sonunda basket topunu potaya atarak, sporun önemine değindi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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