İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" paylaşımı
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla "Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor.

09.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:46
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan

Ali Yerlikaya, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla "Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için sevdiklerinize sarılın, sigarayı bırakın." mesajını paylaştı.

Vali Yerlikaya, hesabından yaptığı paylaşımda, kendi veya yakınları sigara içen, içmeyi bırakan ya da bırakmak isteyen vatandaşların, sigaranın zararlarına ilişkin düşüncelerinin yer aldığı bir yayımladı.

Yerlikaya ayrıca, "Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için sevdiklerinize sarılın, sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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