İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
-İHA-
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması
Prof. Şerif Barış'tan "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna yanıt: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri