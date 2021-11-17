İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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