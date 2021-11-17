İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması - Haberler
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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