İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN BAYRAM MESAJI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN BAYRAM MESAJI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı sosyal medya mesajıyla İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

23.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:36

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı sosyal medya mesajıyla İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kutlama mesajında Vali Yerlikaya, "Pandemi nedeniyle hiç alışık olmadığımız bir Ramazan geçirdik. Biz Türkiye'yiz biz birimize yeteriz. Bütün zorlukların üzerinden gelmeyi başaran bir milletiz. Aziz İstanbullular, değerli kardeşlerim, bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, Nice bayramlara sağlık ve afiyetle hep birlikte kavuşmayı, Rabbimden niyaz ediyorum. 1 ay boyunca Ramazan'ın manevi ikliminde nefeslendik. Hürmet ve vefanın; birlik, dirlik ve kardeşliğin en güzel örneklerine tanıklık ettik. Hamdolsun birbirimizi kolladık, birbirimizi gözettik" diye konuştu.

Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, "Biz Türkiye'yiz, birbirimize yeteriz." dedik, birbirimize yettik. Dudaklarımızı, yeme - içmeye mühürlediğimiz gibi, kem söze de kilitledik. Birbirimizi incitmemeye büyük özen gösterdik. Bu Ramazan'ı; salgın nedeniyle hiç alışık olmadığımız bir şekilde idrak ettik, ihya etmeye gayret ettik. Konu-komşu, eş-dost, ma-aile, hep birlikte oturduğumuz iftar sofralarından, camilerimizde omuz omuza saf tutmaktan, maalesef mahrum kaldık. Evde kalarak, ayrıca çetin bir sınavdan geçtik. Gösterdiğiniz sabır ve anlayışa şükranlarımı sunuyor, bu zor günlerin bir an önce geçmesini diliyorum. Değerli kardeşlerim; şükürler olsun, hayat yavaş yavaş normalleşiyor. Bu süreçte de tedbiri elden bırakmıyor; kurallara tam riayet etmeye devam ediyoruz. Mahzun olmayın. Her şey düzelecek, her şey yoluna girecek. İstanbul'umuza kavuşacak, Sultanahmet'te, Eyüpsultan'da, Yeditepeli şehrimizin meydanlarında yine buluşacağız. Daha nice bayramları, bayram gibi yaşayacağız. Şüphe yok, hayat eve sığar. Sevginin mekanı yok. Dua uzakları yakın eder, bütün mesafeleri siler geçer. Dualarda buluşalım, birbirimize dua edelim. Sizin, ailenizin ve tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik ediyorum. Mübarek bayram; Ülkemize, İstanbul'umuza, milletimize, gönül coğrafyamıza, Alem-i İslam'a ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve esenlikler getirsin. Bayramımız mübarek olsun. Baki selam ve muhabbetle" dedi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN BAYRAM MESAJI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Haber
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın...
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Gülçin Ergül Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Futbol Ak Parti
Şu an buradasınız: İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN BAYRAM MESAJI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 19:37:13. #1.14#
title