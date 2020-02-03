İstanbul Valisi Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

03.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:46
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

Ali Yerlikaya, 'de 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Yerlikaya, hesabından, "İdlib'de çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Üzüntümüz büyük.

Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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