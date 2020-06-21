İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Babalar Günü paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü bir çınar gibidir babalar, her daim arkamızda duran, ne zaman ona yaslansak dünyayı fethedebileceğimizi hissettiren. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Bu dünyadan göçüp giden babaları ise rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA