İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünü kutladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünü kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Geçen yıl 24 Temmuz'da İstanbul'umuzda bambaşka bir bayram sevinci yaşanmış; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmıştı. Minarelerindeki 'La ilahe illallah' yazılı mahya hala şehrimizi aydınlatıyor" diyerek yeniden ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünü kutladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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