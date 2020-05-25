İstanbul Valisi Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden tüm güvenlik birimlerinin bayramını tebrik etti.

25.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:40

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden tüm güvenlik birimlerinin bayramını tebrik etti. Güvenlik birimlerinin herkesin bayramını kutladığı bir video paylaşan Yerlikaya, "Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız İstanbul'un her noktasında bütün birimleri ile şehrimizin asayişi ve huzuru için hep sizin yanınızdalar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, güvenlik birimlerinin herkesin bayramını kutladığı bir video paylaştı. Kendisi de tüm güvenlik birimlerinin bayramını tebrik eden Yerlikaya videonun üzerine şu notu yazdı: "Değerli Hemşehrilerim, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız İstanbul'un her noktasında bütün birimleri ile şehrimizin asayişi ve huzuru için hep sizin yanınızdalar. Tüm güvenlik birimlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım

Kaynak: İHA

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