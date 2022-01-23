İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ankara istikametine doğru yola çıkacaklara uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, İstanbul- Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır." ifadelerini kullandı.