İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Adnan Menderes'i anan paylaşım
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ın yıldönümü nedeniyle Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anan bir paylaşımda bulundu.
26.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:40
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ın yıldönümü nedeniyle Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anan bir paylaşımda bulundu.
- İstanbul
Sosyal Medya hesaplarından; "Milletin sinesindesiniz.. Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım." ifadeleriyle bir film paylaşan Vali Yerlikaya #AdnanMenderes, #27Mayıs,
#1960Darbesi, #Yassıada etiketlerini kullandı.
- İstanbul
Kaynak: DHA