İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı (2)
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
29.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:56
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı iletide, "Milli mücadele ruhuyla Anadolumuzu işgalcilerden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya paylaşımında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na giden sürecin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.
Kaynak: AA