İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı (2)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

29.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:56

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı iletide, "Milli mücadele ruhuyla Anadolumuzu işgalcilerden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na giden sürecin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı (2)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Güncel
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu Dünya
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi Güncel
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Ekonomi
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu dikkat çekti
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Onur Saylak Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Metin Oktay Mauricio Lemos Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Yunan Evlilik Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 20:56:37. #1.15#
title