İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3'üncü doz aşı için çağrı - Haberler
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3'üncü doz aşı için çağrı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3'üncü doz aşı için çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3'üncü doz korona virüs aşılanma oranının yüzde 20,54 olduğunu açıklayarak, 2'nci doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen İstanbulların hatırlatma dozu aşısı olabileceklerini söyledi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3'üncü doz korona virüs aşılanma oranının yüzde 20,54 olduğunu açıklayarak, 2'nci doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen İstanbulların hatırlatma dozu aşısı olabileceklerini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte korona virüs aşısına ilişkin güncel verileri açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 21 Aralık itibarıyla 1'inci doz 10 milyon 294 bin 738, 2'nci doz 9 milyon 119 bin 074, 3'üncü doz 2 milyon 301 bin 435 aşı yapıldı. 3'üncü doz oranımız yüzde 20,54. 2'nci doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3'üncü doz aşıyı olmada geç kalmayalım" dedi.

(İHA)

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