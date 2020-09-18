İstanbul Valisi Yerlikaya: "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30'da, sağlık...
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30'da, sağlık...

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız saat 08.30 ve 16.30'da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 ve 16.30'da mesaiye başlayacaklar.

İstanbul Valisi Yerlikaya:
18.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:36

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız saat 08.30 ve 16.30'da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 ve 16.30'da mesaiye başlayacaklar."

Kaynak: AA

AA Editörü - Çiğdem Münibe Alyanak
Çiğdem Münibe Alyanak
AA Editörü
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