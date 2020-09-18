İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde,...
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde,...

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

İstanbul Valisi Yerlikaya:
18.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:24

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak."

Kaynak: AA

AA Editörü - Sibel Kurtoğlu
Sibel Kurtoğlu
AA Editörü
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