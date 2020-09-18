İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde,...
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.
18.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:24
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak."
Kaynak: AA