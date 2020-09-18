İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde,... İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak." Kaynak: AA