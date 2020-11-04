İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz."
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz."

04.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:22
İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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