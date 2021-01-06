İstanbul Valisi Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İstanbul Valisi Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını bildirdi

06.01.2021 08:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:04
İstanbul Valisi Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını bildirdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer'de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer'de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapıldığını ifade etti.

Beşiktaş ve Sarıyer Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla, yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceğinin değerlendirildiğini kaydeden Yerlikaya, bu ilçelerde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz, konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz, her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Yaşar Güler Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Çağla Şıkel Oğuzhan Koç Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay İsmail Kartal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Valisi Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 08:04:29. #1.15#
title