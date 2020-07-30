İstanbul Valisi Yerlikaya, bayram denetimine katıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar polis kontrol noktasında bayram denetimine katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar polis kontrol noktasında bayram denetimine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, motosiklet ile kontrol noktasına gelerek, vatandaşlara çikolata ikram etti.

Kontrol edilen araçların sürücü ve yolcularına trafik kurallarını hatırlatarak, hayırlı bayramlar dileyen Vali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın "Hatalı sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Vali Yerlikaya, denetimde görev alan polis memurlarına da çikolata ikram ederek, bayramlarını tebrik etti.

Denetim sonrası Vali Yerlikaya motosikletiyle alandan ayrıldı.

Yerlikaya denetim sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi;

"Sevdiklerimize sağlık ve huzur içerisinde kavuşmak için, trafik kurallarını unutmayalım. Unutursak, sevgili çocuklarımız kırmızı düdüklerle hatırlatacak. Hayırlı yolculuklar. İyi bayramlar."

Kaynak: AA