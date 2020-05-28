İstanbul Valisi Yerlikaya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına, İstanbul'un selam ve sevgilerini iletiyor, en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA