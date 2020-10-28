İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu
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İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu

28.10.2020 18:15 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:22

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kariye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kariye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek 72 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına karar verilen Fatih ilçesindeki camiye gelen Vali Yerlikaya, yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı, camiyi inceledi.

Vali Yerlikaya'ya, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve diğer yetkililer eşlik etti.

İncelemenin ardından cami önündeki "Benek" adlı köpeği ve bir kediyi seven Yerlikaya, çay bahçesinde oturan vatandaşlara selam vererek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu
İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu
İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu
İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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