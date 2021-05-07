"2020 yılında yayalara yönelik ölümlü kaza yüzde 31.1 oranında düştü"
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"2020 yılında yayalara yönelik ölümlü kaza yüzde 31.1 oranında düştü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 2020 yılında, bir önceki yıla göre yayalara yönelik ölümlü kaza oranının yüzde 31.1 yaralanmalı kaza oranının ise yüzde 23.69 oranında düştüğünü açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 2020 yılında, bir önceki yıla göre yayalara yönelik ölümlü kaza oranının yüzde 31.1 yaralanmalı kaza oranının ise yüzde 23.69 oranında düştüğünü açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yayalara yönelik meydana gelen kaza oranını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul genelinde 2020 yılında, bir önceki yıla göre yayalara yönelik ölümlü kaza yüzde 31.1 yaralanmalı kaza ise yüzde 23.69 oranında düştü" dedi.

(İHA)

'2020 yılında yayalara yönelik ölümlü kaza yüzde 31.1 oranında düştü'
'2020 yılında yayalara yönelik ölümlü kaza yüzde 31.1 oranında düştü'
'2020 yılında yayalara yönelik ölümlü kaza yüzde 31.1 oranında düştü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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