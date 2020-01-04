İstanbul Valisi Yerlikaya: 97 bin Suriyeli kentten ayrıldı, 37 bin göçmen sınır dışı edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen yıl Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını belirtti.
04.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:41
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen yıl Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını belirtti.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 2019 yılındaki düzensiz göçle mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com