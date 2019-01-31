İstanbul Valisi Yerlikaya: 850 Kilogram Eroin Ele Geçirildi (1)

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.

Yerlikaya, "Operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA