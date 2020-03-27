İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstü 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi ulaştıracağız İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız." dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "65 ve yaş üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" dedi. İstanbul Valiliği'nde basın toplantısı düzenleyen ve koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için gazetecileri davet etmediklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com