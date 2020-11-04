İstanbul Valisi Yerlikaya: "60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden...
04.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:26
İstanbul Valisi Yerlikaya: "60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek"
İstanbul Valisi Yerlikaya: "60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan