İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti
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İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti

Ailenin genel görüntüsü Bebeğin görüntüsü İstanbul Valisi Yerlikaya'nın konuşması Bebeğe altın hediye edilmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.

01.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:21
İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti

Ailenin genel görüntüsü

Bebeğin görüntüsü

Yerlikaya'nın konuşması

Bebeğe altın hediye edilmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti
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