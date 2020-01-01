İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti
Ailenin genel görüntüsü Bebeğin görüntüsü İstanbul Valisi Yerlikaya'nın konuşması Bebeğe altın hediye edilmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.
01.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:21
Ailenin genel görüntüsü
Bebeğin görüntüsü
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın konuşması
Bebeğe altın hediye edilmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.
Kaynak: AA