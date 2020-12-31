İstanbul Valisi Yerlikaya: "2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde...
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde...

31.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:17
İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Yerlikaya: "2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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