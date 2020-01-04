04.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:48

İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.

Kaynak: AA