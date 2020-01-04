İstanbul Valisi Yerlikaya: 2019'da 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.
04.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:49
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com