Haberler » Ekonomi » İstanbul Valisi Yerlikaya: 2019'da 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı - Ekonomi

İstanbul Valisi Yerlikaya: 2019'da 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.

04.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:49
İstanbul Valisi Yerlikaya: 2019'da 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı

Ali Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler