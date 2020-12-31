İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan...
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan...

31.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:20
İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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