İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan...
31.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:20
İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi.
İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu