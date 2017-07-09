İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP'nin İstanbul'da Yapacağı Mitingle İlgili, "15 Bin Polis Görev...

IHAAW135805-GEN/09-07-2017



- İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP'nin İstanbul'da yapacağı mitingle ilgili, "15 bin polis görev yapıyor. Her türlü önlemi aldık" dedi. 09.07.2017 13: 58: 05 TSI

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