İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP'nin İstanbul'da Yapacağı Mitingle İlgili, "15 Bin Polis Görev...

IHAAW135805-GEN/09-07-2017- İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP'nin İstanbul'da yapacağı mitingle ilgili, "15 bin polis görev yapıyor. Her türlü önlemi aldık" dedi. 09.07.2017 13: 58: 05 TSINNNN - İSTANBUL
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