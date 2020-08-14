İstanbul Valisi, trafikte tartıştığı kadına saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu
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İstanbul Valisi, trafikte tartıştığı kadına saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden, trafikte tartıştığı kadına saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi, trafikte tartıştığı kadına saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu
14.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:58

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden, trafikte tartıştığı kadına saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Vali Yerlikaya, "Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun" dedi.

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden saldırganın tutuklandığını duyurdu. Vali Yerlikaya, "Sena kardeşimize saldıran kişi biraz önce çıktığı mahkemede tutuklandı. Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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