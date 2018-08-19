İstanbul Valisi Şahin: (Kaçak Kurban Kesimi) Çok Ciddi Tedbirler Aldık

BAŞAKŞEHİR'de 'Kurban Kesim ve Satış Merkezi'nde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, kaçak kurban kesimlerine yönelik bayram süresince gereken denetimlerin yapılacağını belirterek, "Vatandaşımızın kurban ibadetini yerine getirirken, hijyenik şartlarda, onun da sağlığını tehlikeye düşürmeden, kesim sırasında olabilecek kazaların önüne geçmesi adına çok ciddi tedbirler alıyoruz" dedi. Burada kurban pazarlığına da şahit olan Vali Şahin, kurban satıcısıyla pazarlık yaparak, 700 kilogramlık bir dananın 14 bin 500'e satılmasına aracılık etti. Kıran kırana geçen pazarlık sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Vasip Şahin, Başakşehir'e bağlı Kayaşehir'de, kurban kesim ve satış merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan alanla ilgili bilgi alan Vali Şahin, hem satışa çıkarılan hayvanların bulunduğu ahırları hem de kurban kesim alanlarını denetledi. Kurban fiyatlarıyla ilgili vatandaşların düşüncelerini alan Şahin, kurban satıcılarının da görüşlerini dinledi.

"200 CİVARINDA KURBAN SATIŞ YERİ 560 KESİM YERİ VAR"

Basın mensuplarına ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Vasip Şahin, modern bir kurban satış ve kesim alanının hazırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amaçlarının kurban ibadetini en temiz ve kolay şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu aktaran Şahin, "Büyükşehir Belediyemiz ve Başakşehir Belediyemiz birlikte çok güzel bir faaliyeti icra ediyorlar. O gün, usta kasaplar istihdam edilecek. Vatandaşlarımızdan dileyenler kurbanlarını burada keserek, taksimatlarını yapıp evlerine gidebilecek. İstanbul genelinde yaklaşık 200 civarında kurban satış yeri ve 560 kesim yeri var. Bunların tamamı belediyelerimizin ve il tarım müdürlüğümüzün veterinerlik bölümlerinin denetimi altında. Denetimler hayvanın İstanbul'a girişinden başlıyor, kesim tamamlanıncaya kadar devam ediyor" dedi.

KAÇAK KURBAN KESİMLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Vasip Şahin, kaçak kurban kesimlerine yönelik bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Bayram süresince denetimlerimiz, kontrollerimiz devam edecek. Vatandaşımızın kurban ibadetini yerine getirirken, hijyenik şartlarda onun da sağlığını tehlikeye düşürmeden, kesim sırasında olabilecek kazaların önüne geçmesi adına çok ciddi tedbirler alıyoruz belediyeler ve valilik olarak. Bütün bunlara rağmen imkan varken başka kanallara başvurmak toplumsal düzen açısından da çok doğru bir şey değil. Daha önce yollarda, parklarda, caddelerde alel usul kesim görüntülerini hatırlayın; gerçekten ne İstanbul'a ne de Türkiye'ye yakışmıyordu. Hamdolsun hem milletimiz hem devletimiz bu konuda çok ciddi bir anlayış değişikliğine gitti. Bugün o eski manzaralar çok aza indirildi. Amacımız, bu manzaraların hiç olmamasıdır."

KIRAN KIRANA KURBAN PAZARLIĞI

Kurban satış alanını gezen Vasip Şahin, 750 kilogramlık bir dananın satış pazarlığına rastladı. Kurban satıcısının 16 bin TL alıcının ise 14 bin TL teklif ettiği pazarlıkta Şahin, devreye girdi ve her iki tarafa 15 bine TL'ye anlaşmalarını teklif etti. Alıcının bu rakamı veremeyeceğini söylemesi üzerine, her iki tarafa "Ben pazarlık yapmasını çok beceremem beni zorlamayın" diyen Şahin, tarafları en son 14 bin 500 TL'ye anlaştırdı. Kurban satıcısı Mirsevdin Kaya, Vali Şahin ile tokalaşırken, "Sizin hatırınıza verdim sayın Valim" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, daha sonra vatandaşların bayramlarını kutlayarak alandan ayrıldı. - İstanbul