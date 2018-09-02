İstanbul Valisi Şahin Aa Standını Ziyaret Etti

"4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Anadolu Ajansı, ülkemizin önemli, prestijli kurumlarından biri. 100 yılı bulan bir geçmişi var. Dünyada da saygın bir yeri var haber alma ve aktarma açısından." dedi.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Basın Yayın Birliği tarafından Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde okuyucuyla buluştu.

Etkinlik alanındaki AA standını ziyaret ederek, yayınlar hakkında bilgi alan Şahin, "Anadolu Ajansı ülkemizin önemli, prestijli kurumlarından biri. 100 yılı bulan bir geçmişi var. Dünyada da saygın bir yeri var haber alma ve aktarma açısından. Bildiğim kadarıyla 10'un üzerinde dilde haber servisi yapıyor. Bunların başlıcalarından birisi de Arapça. Burada Arapça ve diğer dillerdeki yayınlarının birer örneğini gördüm. Çok güzel. İnşallah çok daha yaygın, daha etkili bir ajans haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vasip Şahin, Arapça Kitap Fuarı'na valilik olarak destek verdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bölgemizde, özellikle Orta Doğu'da konuşulan ve yazılan bir dil olarak Arapça önemli bir kültür dili. Dolayısıyla ülkemizde de hem Arapça bilen hem de Arap kökenli, Orta Doğu'dan gelen vatandaşlarımız, misafirlerimiz var. Onların bu ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli bir faaliyet. Bir de dünyanın birçok noktasında bu tür yayınlar yapılıyor. İstanbul'un da böyle bir fuara merkezlik etmesi çok önemli. Çünkü İstanbul sadece ülkemizde değil, artık bölgemizde önemli bir buluşma noktası. Birçok yayın çeşidi İstanbul'da hem dağıtılıyor hem zaman zaman basılıyor. Arapça yayınlar da bunların içerisinde var. Arapça yayınların İstanbul'da dünyaya tanıtılıyor olması, bize göre önemli, prestijli bir faaliyet. Bunu destekliyoruz."

Fuarın gelecek yıllar da daha da gelişmesi temennisinde bulunan Şahin, "Bu yıl arkadaşlardan aldığım bilgiye göre 15 ülkeden 207 yayıncı burada. 50 bin ziyaretçi bekliyorlar. Enteresan olan mesela İtalya, İngiltere ve İran'dan da Arapça yayın yapan yayınevleri de burada stand açmış vaziyette. İnşallah hem ülkemizin, bölgemizin hem de dünya açısından kültürel faaliyetlerin yayılması, gelişmesi ve seviye kazanmasında bir nebze katkısı olur diye ümit ve temenni ediyoruz. Buraya katılan tüm yayıncılara da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen fuar 9 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.