İstanbul Valisi kimdir? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya kaç yaşında nereli?
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İstanbul Valisi kimdir? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya kaç yaşında nereli?

İstanbul Valisi kimdir? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya kaç yaşında nereli?
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İstanbul Valisi kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kaç yaşında nereli? Ali Yerlikaya hayatı ve biyografisi! Ali Yerlikaya kimdir?

Yaptığı açıklamalar ve verdiği demeçlerle gündem olan Ali Yerlikaya hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali Yerlikaya kimdir? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kaç yaşında nereli? İşte, Ali Yerlikaya hayatı ve biyografisi!

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Ekim 1968

Kaç yaşında. 52 yıl yaşında

Nereli: Konya

11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu.

11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.

1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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