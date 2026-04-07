Haberler

İstanbul Valisi Gül: "Teröristlerden biri öldürüldü, iki terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, "Polislerimize bir saldırı meydana geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Polislerimize bir saldırı meydana geldi. 2 polisimiz hafif yaralı. Teröristlerden biri öldürüldü, iki terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan çatışmanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Davut Gül yaptığı açıklamada, "Polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, iki terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Başta İstanbul Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı polisimiz tedbirleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar" ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğünü söyleyen Vali Gül, "Şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Provokasyon kokan bir hareket. Biliyorsunuz bu bölgede bankalar ve iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta yaklaşık 2.5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Konsoloslukta herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Emniyetimiz tüm yönleri ile çalışıyor" diye konuştu.

Saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Gül, şahısların olay yerine araçla geldiklerini ve uzun namlulu silah kullandıklarını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

