İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalılar.
27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalılar." - İSTANBUL
Kaynak: İHA