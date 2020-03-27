İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalılar.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalılar." - İSTANBUL Kaynak: İHA