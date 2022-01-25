İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır"... - Haberler
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır"...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır" dedi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, İstanbul, Yerel, Haber

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