İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır"...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır" dedi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır" dedi. - İSTANBUL
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