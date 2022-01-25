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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından araçların kaldırılması çağrısında bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından araçların kaldırılması çağrısında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yollara park edilen araçların sürücülerine seslendi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yollara park edilen araçların sürücülerine seslendi. Vali Yerlikaya kar yağışı ile ilgili çalışmaların tamamlanabilmesi için araçların kaldırılmasını gerektiğini ifade etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını yollara park eden sürücülere çağrıda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında "Kıymetli İstanbullular, ilimizde kar yağışıyla mücadelemiz devam ediyor. Çalışmalarımızın hızla tamamlanabilmesi için Otoyol ve D-100'de park edilen araçların kaldırılması gerekmektedir. Araçlarımızı hemen bulundukları yerden kaldıralım. Lütfen bize yardımcı olun" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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