İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, radyocularla buluştu

13.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:30

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Du¨nya Radyo Gu¨nu¨" dolayısıyla kentte yayın yapan radyocularla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yerlikaya, İstanbul'dan yayın yapan tüm radyoların temsilcilerinin davet edildiği bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Radyo programlarıyla her gün Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesine ulaşan seslerin bir araya geldiği programda konuşan Vali Yerlikaya, radyocuların Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Dilden go¨nu¨le giden yolda radyonun o¨nemine işaret eden Yerlikaya, radyonun daima dost oldugˆunu ifade etti.

Seslerini duydukları radyocuları dünya gözüyle görmek için bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini aktaran Yerlikaya, radyoculara, "Sizleri can kulagˆı ile dinliyoruz. Radyonun o¨nemli bir iletis¸im aracı oldugˆunun bilincindeyiz. Gu¨zel gu¨nlerin yayınlarını yapmak sizlere, dinlemek de bizlere nasip olsun." diye seslendi.

Radyonun sadece egˆlence aracı degˆil o¨nemli bir bilgi kaynagˆı da oldugˆuna dikkati çeken Yerlikaya, o¨zellikle toplumsal olaylar ve afet durumlarında radyo ve radyocuların sorumlulugˆunu yerine getirmede o¨rnek tavır sergilediklerini belirtti.

Vali Yerlikaya, radyonun hızlı ve etkili bir kitle iletis¸im aracı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Olası bir deprem halinde faaliyet go¨stermek u¨zere 26 c¸alıs¸ma grubumuz var. Bu gruplara bir de iletis¸im c¸alıs¸ma grubunu ekledik. C¸u¨nku¨ bir afet durumunda olması gereken en o¨nemli hizmetlerden birinin dogˆru iletis¸im oldugˆunu du¨s¸u¨nu¨yoruz. Bo¨yle bir durumda insanlarımıza neyle kars¸ı kars¸ıya oldugˆumuzu dogˆru, hızlı ve anlas¸ılır bir s¸ekilde anlatmanın c¸ok o¨nemli oldugˆuna inanıyoruz."

Etkinliğe katılan radyo programcılarından Mehmet Akbay, Cem Arslan, Polat Labar, Ceyhun Yılmaz, Murat Kazanasmaz, Hilal O¨zgani, Ayhan Gu¨ngo¨r, URYAD Bas¸kanı Olcay Akay, Serdar Go¨kalp, Adem Metan, Ali Fuat Gu¨lmez, Emrullah Gu¨l ve Ali S¸entu¨rk, Du¨nya Radyo Gu¨nu¨'ne ilis¸kin du¨s¸u¨ncelerini paylas¸arak, organizasyona ev sahipligˆi yapan Vali Yerlikaya'ya tes¸ekku¨r ettiler.

Duayen radyocular, sahnede programla ilgili düşüncelerini aktarırken, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı radyocu buluşması olduğunu ve birçok radyocunun birbirini tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Program, hatıra fotogˆrafı c¸ekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA