İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı diledi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı mesajı yayınladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan emekli olan Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı COVID-19 pandemisinden dolayı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum. Büyük acı, başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, paylaşımında Öz'ün bir de fotoğrafına yer verdi.
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Kaynak: AA