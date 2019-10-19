İstanbul Valisi Ali Yerlikaya muhtarlarla buluştu

19.10.2019 16:05

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında İstanbul'da görevli muhtarlarla bir araya gelen Vali Ali Yerlikaya, "Türkiye'de kadın muhtar sayısının en yüksek olduğu il İstanbul. İstanbul'da Kadın muhtarlarımızın oranı yüzde 15. Bu oran Türkiye ortalamasının 7 katı. Bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İstanbul'da görev yapan muhtarları öğle yemeğinde ağırladı. Şişli'de bulunan bir otelde düzenlenen yemeğe Vali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Sözlerine devletin ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden güvenlik güçlerine selam göndererek başlayan Vali Yerlikaya, "Devletimizin bekası ve Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden kahraman ordumuza, Mehmetçiğimize, tüm güvenlik güçlerimize, selamlarımızı gönderiyorum. Allah'ın kudret eli onların üzerinde olsun. Güçlerine güç katsın" ifadelerini kullandı.

Muhtarların hayatın her alanında olduğuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine; kalemi-defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan ananın-babanın tesellisine kadar, hayatın her alanında sizler varsınız. İyi ki varsınız. Vatandaşlarımızın derdini, ihtiyacını, sorunlarını çözmenin peşinde koşan; Mahallesinin babası, ablası, ağabeyisiniz" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki kadın muhtarların oranının da Türkiye ortalamasından 7 kat daha fazla olduğunu belirten Yerlikaya, "İstanbul'umuza hizmet eden 821 beyefendi muhtarımız var. Muhtarlık gibi zor ve meşakkatli bir göreve talip olan ve seçilen 140 hanımefendi muhtarlarımız var. Türkiye'de kadın muhtar sayısının en yüksek olduğu il İstanbul. İstanbul'da Kadın muhtarlarımızın oranı yüzde 15. Bu oran Türkiye ortalamasının 7 katı. Bundan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında İstanbul'da görev yapan en yaşlı erkek muhtar Şerif Çoşkuner ve en yaşlı kadın muhtar Sevim Meriç'e de plaket takdim etti. Program aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

Kaynak: İHA