İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: " Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı"
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: " Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: " Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: " İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla toplam 15 Milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: " Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: " İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla toplam 15 Milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden aşı yapılan kişilerin sayılarını açıklayarak, mavi renk için 344 bin 792 kişi kaldığını ifade etti. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1.doz 8.447.576, 2.doz 6.272.845, 3.doz 1.023.712 toplam 15 Milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ' Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ' Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ' Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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