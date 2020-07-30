İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mahmutbey Gişelerde bayram denetimine katıldı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mahmutbey Gişelerde bayram denetimine katıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mahmutbey Gişelerdeki bayram denetimine katılarak sürücülere ve yolculara trafik kurallarını hatırlatıp, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mahmutbey Gişelerde bayram denetimine katıldı
30.07.2020 23:22 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:02

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mahmutbey Gişelerdeki bayram denetimine katılarak sürücülere ve yolculara trafik kurallarını hatırlatıp, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası'nda bayram denetimine katıldı. Motosiklet ile kontrol noktasına gelen Vali Yerlikaya, vatandaşlara çikolata ikram etti. Kontrol edilen araçların sürücü ve yolcularına trafik kurallarını hatırlatarak hayırlı bayramlar dileyen Vali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye etti. Vali Yerlikaya, denetimde görev alan polis memurlarına da çikolata ikram ederek bayramlarını tebrik etti. Denetim sonrası Vali Yerlikaya motosikletiyle alandan ayrıldı.

Vali Ali Yerlikaya, denetim sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Sevdiklerimize sağlık ve huzur içerisinde kavuşmak için, trafik kurallarını unutmayalım. Unutursak, sevgili çocuklarımız kırmızı düdüklerle hatırlatacak. Hayırlı yolculuklar. İyi bayramlar." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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