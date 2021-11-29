İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye ve scooter açıklaması - Haberler
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye ve scooter açıklaması

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye ve scooter açıklaması

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye ve scooter açıklaması

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