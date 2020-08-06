İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Çarşısı'ndaki denetimlere katıldığını ifade ederek, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 39 ilçede tüm alanlarda denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA