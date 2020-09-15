İstanbul'da kademeli mesai uygulaması için karar, cuma günü açıklanacak
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İstanbul'da kademeli mesai uygulaması için karar, cuma günü açıklanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai uygulaması ile ilgili kararlarını en geç cuma günü açıklayacaklarını bildirdi.

15.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:44

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son günlerde sıklıkla gündeme gelen kademeli mesai uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, kararı en geç cuma gününe kadar açıklayacaklarını duyurdu.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluşan Yerlikaya, toplantının ardından açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın konu ile ilgili açıklamasından satır başları:

"Yarın akşam İBB simülasyon yapacak. Cuma günü artık şehrimizde kamu-özel 5 milyon 200 bin üzerindeki tüm hemşehrilerimizle ilgili sağlıklı önemli ama altını tekrar çiziyorum ortak akılla vardığımız kararı paylaşacağız. Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek.

"KEYFİ OLARAK İZOLASYONU SAĞLAMAYANLAR VAR"

Kurallara uymayanlara, sadece idari ve adli işlem yapmakla kalmayacağız. Keyfi olarak izolasyonu sağlamayanlar var. Sancaktepe'de bir yurdumuz var, 15 vatandaşımızı orada tutuyoruz. Orası dolarsa, Güngören'de bir yurdumuz var. Artık izolasyona uymuyorum gibi bir bahane yok.

"ORTAK AKILLA İLERLEMESİNE SEVİNİYORUM"

Son iki haftadan beri ulusal basında pek çok kıymetli bilim insanları başta olmak üzere, profesyonel yetkililerin bu konuları tartıştığını görüyorum. Bu konunun ortak akılla ilerlemesine seviniyorum. Onların da şehrimizle ilgili düşüncelerini talimatlarını alıyoruz.

"39 İLÇE KAYMAKAMI ÖNDERLİĞİNDE GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Yüzde 90 solunum yoluyla oluşacak bütün riskleri giderecek. Bütün bunlara rağmen biz maske mesafe denetimiyle ilgili, 39 ilçe kaymakamlarımızın önderliğinde, hep beraber gayret gösteriyoruz. Her gün bu rakamları açıklıyoruz ama ben sizler aracılığıyla hemşehrilerimden istirhamım var.

"MASKE ZORUNLULUĞUNU HER YERDE SÖYLÜYORUZ"

Maske ve mesafeyle ilgili artık yedinci ayın içerisindeyiz salgınla mücadelede. Artık bununla ilgili birbirimize 'bunu böyle yapmayalım' diye bu şekilde cümleler kurmamızın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hele İstanbul'da. Bu kuralın pazarından, bütün duraklarda, toplu ulaşımın olduğu yerlerde, bu maske zorunluluğunu artık her yerde söylüyoruz. Gün geçtikçe de yüzde 90'ın üzerinde olduğunu tespit eden anketler var. Yüzde 101 olması lazım. Maalesef bütün önleyici tedbirlere rağmen, pozitif tabloyla karşı karşıya kaldıysa bir kardeşimiz; hastaneye yatıracak bir sonuç çıkmadıysa ki çoğu da böyle, orada evinde izolasyon tedbirleri uyguluyoruz"

İstanbul'da kademeli mesai uygulaması için karar, cuma günü açıklanacak

Kaynak: AA

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