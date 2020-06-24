İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ BU AKŞAM BİTECEK
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İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ BU AKŞAM BİTECEK

Esenyurt'ta gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor.

24.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:33

Esenyurt'ta gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Hasar tespitlerimiz bugün akşama kadar bitecek dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ BU AKŞAM BİTECEK

Esenyurt'taki sel felaketinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tekrar ilçeye geldi. Yerlikaya, kaymakamlık binasındaki toplantının ardından açıklama yaptı. Ali Yerlikaya, Hasar tespitlerimiz bugün akşama kadar bitecek. Ondan sonra sizlerle paylaşacağız. Devamlı vatandaşlarımızın yanındayız. Tekrar yaşanmaması ile ilgili tedbirler alıyoruz. Sabah Ekrem İmamoğlu Başkanımız ile de görüştük. İSKİ, Haramidere ile ilgili çalışmalarına bugünden itibaren başlıyor. Olabilecek en kısa zamanda bir daha bu şekilde bir taşkınla, vatandaşlarımızın üzücü bir durumla karşılaşmaması ile ilgili çalışmalarını yapıyor. Genel Sekreter Yardımcımız Murat Bey ve İSKİ'den temsilciler de burada. Onların hangi takvimde bu dereyi bir daha taşkın yaşanmaması ile ilgili ne kadar sürede yapacaklarını da bir hafta içerisinde bize söyleyecekler. Bir daha vatandaşlarımızın aynı üzücü olayla karşılaşmaması ile ilgili bu çalışma bitinceye kadar orada oturmalarına izin vermiyoruz. Ama onları da kendi haline bırakmıyoruz. Bakanlarımız vekillerimiz her fırsatta bizimle beraberler. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey hemen geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Süleyman Soylu bakanımız devamlı bizimle beraberdi ifadelerini kullandı.

EVİNE GİREMEYEN VATANDAŞLARIMIZI OTELDE MİSAFİR ETTİK

Yaşanan sel felaketinde oluşan zarardan dolayı evlerine giremeyen vatandaşları mağdur etmediklerinin altını çizen Ali Yerlikaya, yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olduklarını ifade etti. Yerlikaya, Bizim izleyeceğimiz yol şu; Dün evine giremeyen, selden zarar gören vatandaşlarımızı otellerde misafir ettik. Bu işi kaymakamımız ve belediye başkanımız beraber yürütüyorlar. Bugün maddi yardımda bulunuyoruz. Hasar tespitleri ile ilgili işyeri, dükkan ve evlerle ilgili hepsini, kaymakamlığa kaç tane müracaat olduysa hepsine olabilecek en kısa zamanda gidiliyor. Hasar tespitini yaptıktan sonra bunların telafi edilmesiyle ilgili raporları gördüğümüz zaman onlarla ilgili karar vereceğiz. Bu kararları da sizler aracılığı ile hem şehrimize hem Esenyurt'a, Pınar Mahallemize duyuracağız. Ama gönül ister ki böyle üzücü olaylarla Rabbim bir daha bizi imtihan etmesin. Allah tekrarından beterinden hepimizi korusun şeklinde konuştu.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ BU AKŞAM BİTECEK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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