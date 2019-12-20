İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

20.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:38

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar'da faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.



İstanbul Valiliğinden, Adalar ilçesinde faytonlara koşulan atlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:



"19.12.2019 tarihinde Adalar İlçesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünden (Halk Sağlığı Başkanlığı) oluşan kurumların katılımı ile yapılan Çevre Sorunları Komisyon Toplantısında ortaya çıkan görüşler değerlendirilmiş olup; İstanbul İli Adalar İlçemizde 2019 yılı Sonbahar Ruam taramasına tabi tutulan 1378 attan 81'inde Ruam pozitif çıkmıştır. Ruam Hastalığı zoonoz karakterli olup, insan ve hayvanlara bulaşma riski taşıdığından dolayı gerekli önlemler alınmaz ise ilerleyen dönemlerde insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından daha olumsuz durumlar oluşturacağından;



1-Adalar ilçesinde ruam hastalığı sebebiyle atlara yönelik yapılan testler sonuçlanıncaya kadar insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından atların faytonlara koşulmasının 3 (üç) ay süre ile durdurulmasına,



2-Adalar ilçemizde bulunan ruhsatsız ve izinsiz yapılan ahırların hastalığın yayılımında en büyük sebep olduğundan derhal yıkılmasına,



3-Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyük Ada Aya Nikola Mevki'inde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergahların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 (üç) gün ara ile 3 (üç) ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,



4-Ruam hastalığının çıkması nedeniyle Adalarda İlçe Hayvan Sağlığı Komisyonu gereğince alınan karar gereği tek tırnaklı hayvanların giriş ve çıkışının yasaklanmasına,



5-Adalarda bulunan uygun olmayan hayvan barınaklarındaki, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvanların sahiplerine 5996 ve 5199 sayılı Kanunlar çerçevesinde idari para cezalarının uygulanmasına,



6-Sonbahar Ruam taramasında hastalıklı çıkan 81 atın sahipleri hakkında insan ve hayvan sağlığını tehlikeye attığından dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,



7-Adalarda faytonlarda çalışan sürücülerin, seyislerin, at sahiplerinin ve yakınlarının gerekli sağlık taramalarının İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmasına,



8-Adalarda atların barındığı alanların mülkiyet durumunun İl Çevre ve Şehircilik Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca tespitlerin yapılmasına ve tahliyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesine,



9-Adalarda bulunan hayvanların barındığı yerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmadığı, atıkların alıcı ortama doğrudan verildiği, 2872 sayılı Çevre Kanununa aykırılıktan dolayı süre verilerek önlem aldırılmasına,



10-Karantina ahırının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyesi tarafından yaptırılmasına,



11-1.maddede belirtilen atların faytonlara koşulmasının 3 ay süre ile durdurulmasına istinaden toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA