İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor" dedi.
27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA