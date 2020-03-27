İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İHA